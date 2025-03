"Preservar as geleiras é uma questão de sobrevivência", diz relatório da ONU

Mas essas grandes massas de gelo estão diminuindo rapidamente devido à mudança climática. Nos últimos seis anos, houve um recuo recorde e as 19 regiões glaciares registraram perda líquida de massa em 2024, segundo o relatório da organização.

As regiões perderam, no total, 450 bilhões de toneladas, segundo a agência, que cita novos dados do Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras (WGMS), com sede na Suíça.

A perda de massa foi relativamente moderada em regiões como o Ártico canadense e as geleiras periféricas da Groenlândia, mas regiões como a Escandinávia e o norte da Ásia registraram seu pior registro anual.

Abastecimento

O WGMS, que se baseou em dados globais, estima que as geleiras perderam mais de 9 trilhões de toneladas desde que os registros começaram em 1975.

Isso equivale a "um bloco de gelo do tamanho da Alemanha com 25 metros de espessura", explicou Michael Zemp, diretor do WGMS, durante uma entrevista coletiva.