Estados Unidos proíbem Cristina Kirchner e próximos de entrar no país

Como consequência, eles e seus familiares mais próximos estão proibidos de entrar em território americano, segundo a nota. Os dois "abusaram de suas posições ao orquestrarem e se beneficiarem financeiramente de múltiplos esquemas de suborno relacionados a contratos de obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino", sustenta Rubio.

O secretário de Estado acrescenta que Cristina e De Vido minaram "a confiança do povo argentino e de quem investe no futuro" do país sul-americano.

Milei, a quem o presidente americano Donald Trump chama de "amigo", compartilhou o comunicado no X. "Che Cristina", publicou, zombando das habituais críticas ao governo que a ex-presidente publica e que geralmente começam com "Che Milei".

Cristina reagiu com uma mensagem na mesma rede social. "Será por uma criptofraude? Porque, honestamente, não cometi nenhuma criptofraude nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar, muito menos minha filha", publicou, referindo-se a Milei, suspeito de participação no fracasso da criptomoeda $LIBRA.

Indiretas

Cristina também atacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenado a indenizar a escritora E. Jean Carroll por abuso sexual e difamação e declarado culpado de fraude contábil pelo pagamento a uma ex-atriz pornô para esconder um caso extraconjugal, que ele nega.