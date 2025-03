Presidente da COP30 reconhece limites de sucesso da conferência do clima em Belém

Em entrevista ao jornal francês Les Echos, o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, presidente da COP30, fala sobre as dificuldades de presidir a conferência do clima no atual contexto geopolítico internacional. Corrêa do Lago discursou na terça-feira (25) no 16º Diálogo Climático de Petersberg, um evento organizado pela Alemanha, em Berlim, em conjunto com o país que ocupa a presidência da COP.

Na entrevista, o embaixador brasileiro reconhece que a COP30 irá acontecer em um contexto particularmente complexo, uma vez que dois dos principais atores mundiais das negociações climáticas, os Estados Unidos e a União Europeia, reavaliam suas prioridades e se distanciam do combate às emissões de gases que causam o aquecimento global. Os investimentos europeus se voltam para a indústria da defesa, devido à guerra na Ucrânia, e os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, abandonaram pela segunda vez o Acordo de Paris.

Interrogado sobre o que poderia representar um sucesso na COP30 de Belém, Corrêa do Lago não foge da constatação de que será difícil cumprir a principal meta da conferência: obter de cada país a trilha das medidas concretas que irão adotar para alcançar os objetivos climáticos assumidos perante a ONU. A COP30 deveria explicitar a forma como o mundo irá passar dos atuais US$ 300 bilhões destinados ao financiamento da transição energética para o montante de US$ 1,3 trilhão considerado necessário, com maior contribuição dos países ricos para as nações em desenvolvimento. Mas já se antecipa que será missão impossível.