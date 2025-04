"É possível passar um dia sem falar de Donald Trump?", questionam revistas francesas

Já a revista L'Express pediu para um especialista em comunicação política comentar a estratégia de Trump. Franck Louvier, conselheiro do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, um chefe de Estado que também ficou conhecido por seu tom direto, visto como disruptivo para sua época, aponta que, no caso do líder americano, o mundo assiste a uma dinâmica de programa de televisão, capaz de embarcar todo o planeta.

Temporadas de reality show

"Trump é o diretor de seu mandato, que ele transforma em temporadas de reality show para as quais escreve o próprio roteiro", analisa, lembrando que o bilionário do setor imobiliário ficou mundialmente conhecido justamente por meio do programa The Apprentice.

"Ele preenche o espaço todos os dias por motivos estratégicos", diz o especialista, lembrando que em dois anos os Estados Unidos organizam eleições e que, para Trump, estar presente na mídia é indispensável. "O excesso não é um acidente, é um cálculo, e o caos é uma ferramenta de poder", aponta.

Ao ser questionado se a imagem de Trump não pode ficar desgastada junto ao eleitorado, o especialista afirma que, ao se colocar no centro do mundo, o chefe da Casa Branca responde ao sonho americano. "Trump é a própria personificação do poder, que raramente é contestada nos Estados Unidos", avalia Franck Louvier.

O especialista lembra que "na França, as cabeças são cortadas quando o poder se torna arrogante". Além disso, "os americanos são mais sensíveis ao poder econômico do que ao poder político, e o dinheiro é um elemento do poder", conclui nas páginas da revista L'Express.