China exige que EUA parem com chantagem; na Malásia, Xi Jinping defende comércio internacional

A estratégia, no entanto, foi menos radical com os demais países asiáticos do que com a China. Eles receberam uma trégua de 90 dias para negociar, antes da aplicação da última rodada de tarifas "recíprocas".

Nesta quarta-feira, um representante do governo japonês, Ryosei Akazawa, se reunirá em Washington com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, com a esperança de conseguir um acordo em que "todos saiam vencedores".

Horas antes do encontro, a montadora japonesa Honda anunciou que vai transferir a fabricação de seus modelos híbridos Civic para os Estados Unidos, embora isso represente uma pequena fração de sua produção global.

Além de uma tarifa universal de 10% para todos os países, Trump ainda decretou tarifas setoriais sobre o aço e o alumínio, além de automóveis e autopeças.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou em entrevista ao jornal alemão Die Zeit que o bloco está "em uma posição de força" diante de futuras negociações. "Nós, europeus, sabemos exatamente o que queremos e quais são os nossos objetivos", afirmou.

Com AFP