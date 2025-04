Saiba o que acontece após a morte do papa e como será o processo de eleição de um sucessor

A morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21) dá início a um processo tradicional da Igreja Católica que culminará na eleição de um novo pontífice, agora com algumas mudanças refletindo a visão mais simples e pastoral de Francisco.

Com a morte do papa, a Igreja entra no período chamado Sede Vacante (Sé Vacante), durante o qual um cardeal assume temporariamente os assuntos administrativos do Vaticano. Esse cardeal é o camerlengo, atualmente o irlandês-americano Kevin Farrell, nomeado por Francisco em 2019.

O camerlengo é o único alto funcionário que permanece em seu cargo após a morte do papa. Entre suas funções estão a certificação da morte e a destruição do chamado "Anel do Pescador", um anel exclusivo de cada pontífice, cuja quebra simboliza o fim oficial de um papado.