Confira as dezenas da Mega da Virada

Do UOL, em São Paulo

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O concurso 1.890, a 'Mega da Virada', com prêmio estimado em R$ 225 milhões, sorteou os seguintes números na noite deste sábado (31), véspera de Ano-Novo:

05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

O sorteio foi realizado na cidade de São Paulo, no estúdio da TV Globo.

Pela quarta vez desde que foi criada, a 'Mega da Virada' deve pagar um prêmio menor que o oferecido na edição anterior. Em 2015, o valor pago foi de R$ 264,5 milhões.

Ao contrário do que pode ocorrer nos concursos regulares, o prêmio da 'Mega da Virada' não acumula. Se nenhuma aposta acertar os seis números sorteados, ganha quem tiver acertado a quina, ou seja, cinco entre os seis números sorteados (e assim por diante).

A 'Mega da Virada' é realizada desde 2009 e já distribuiu quase R$ 1,5 bilhão (R$ 1.496.205.208,74) entre as 28 apostas que acertaram a sena em suas sete edições. Em três delas, o prêmio foi menor que no ano anterior: em 2011, 2013 e 2015 (veja tabela ao fim do texto).

O que dá para fazer?

Apesar de ser um prêmio menor em relação ao de 2015, os R$ 225 milhões, investidos na poupança, renderiam cerca de R$ 1,5 milhão por mês.

O valor também seria suficiente para comprar 450 imóveis de R$ 500 mil. Ou, então, adquirir 1.500 carros de luxo, de R$ 150 mil. A quantia ainda permitiria a compra de 45 iates de R$ 5 milhões ou 90 helicópteros de R$ 2,5 milhões.



O que você faria com o prêmio da Mega-Sena?

Relembre todos os prêmios da "Mega da Virada" até hoje

1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30