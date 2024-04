Essa tragédia nos faz reviver tudo, diz tutor de cão morto em voo em 2021

Entendemos que a indenização jamais compensaria o sofrimento dos tutores do Weiser, mas a punição da Latam se faz necessária, pois agiram de forma completamente irresponsável no transporte do Weiser, e esse episódio não pode ser repetido

Defesa de Giuliano Conte, em nota

A defesa diz ainda que a Latam nunca se responsabilizou pelo caso. E que a empresa chegou a argumentar que a morte foi por uma condição natural de cachorros de porte grande. "[O argumento] foi rechaçado pelo magistrado ante as provas produzidas", informou.

O que diz a Latam Brasil. Procurada, a empresa informou que, em 2021, suspendeu por dois meses a venda de transportes de animais de estimação "para aprimorar a sua política e implementar novas restrições e protocolos para a prestação desse serviço". Em 2024, descartou a exigência de peso máximo de até sete quilos para animais na cabine dos aviões.

Agora, todos os pets podem embarcar na cabine desde que consigam ficar em pé e se movimentar naturalmente sem tocar as paredes ou o teto de uma bolsa ou caixa de transporte com até 25 cm de altura, 28 cm de largura e 40 cm de comprimento

Latam Brasil, em nota

Na segunda-feira (22), um cão morreu durante uma falha no transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia aérea Gol. Chamado de Joca e da raça golden retriever, o cachorro deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto.

Relembre o caso de Weiser

"Falar sobre o Weiser é sempre delicado para mim", disse Giuliano. "Era o nosso companheiro. Nós sentimos muito quando continuamos vendo tragédias como essas acontecendo. Parece que revivemos tudo que passou, infelizmente".