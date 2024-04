Felipe Neto é autuado por injúria após chamar Lira de 'excrementíssimo'

Ao UOL, Felipe Neto diz ser alvo de tentativas de silenciamento após se posicionar contra a extrema direita. Ele reforçou que sua intenção era brincar com as palavras para fazer uma crítica irônica à atuação de Lira ao engavetar o PL das Fake News e, quando era deputado, defender que os colegas "pudessem falar o que quisessem" dentro do Congresso.

"Se não me intimidei quando a família Bolsonaro tentou me calar, não será agora que me intimidarei. Seguirei enfrentando essa e qualquer outra tentativa de silenciamento, venha de quem vier", concluiu.

Fala de influenciador ocorreu em simpósio na Casa

A declaração de Felipe Neto sobre Lira foi dada em simpósio na Casa na terça-feira (23), sobre regulação de plataformas digitais. Ele disse que Lira "triturou" o PL das Fake News, que propõe regulamentar as redes sociais. "Infelizmente, foi triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira".

Apoiador do presidente Lula (PT), Felipe Neto afirmou que é necessário se comunicar mais com o povo. "É preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez", sugeriu.

O influenciador avaliou que os deputados votam de acordo com a vontade popular e fez um paralelo com a votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. "Por que decidiram mudar, aos 45 minutos do segundo tempo, quando todo mundo achava que seria solto? Pressão popular", disse.