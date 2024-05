Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia, 69, foi fundador do PT, da CUT, da Conlutas e do PSTU. Ele é ex-bancário, historiador, professor e político. Garcia foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de 1988 a 1991. Em 1993, foi deputado federal por 10 meses, como suplente de Jamil Haddad.