'Guerras' com armas de gel ferem e viram caso de polícia e saúde pelo país

Em Garuva (SC), no último dia 10, um grupo de crianças foi feito refém e obrigado a se ajoelhar no chão por adolescentes que estavam com armas de gel. Uma delas tentou fugir, mas foi alcançada e colocada de joelhos à força. O caso foi parar no Conselho Tutelar.

No Rio, um vídeo de um policial ameaçando integrantes de uma destas disputas viralizou. "Dessa vez estou dando uma ideia [de parar com a 'guerra'], na próxima não vai ter", afirma o policial.

Em Pernambuco, participantes sofreram ferimentos nos olhos

O problema ganhou grande repercussão em Pernambuco esta semana. No Recife, a maior emergência oftalmológica do estado recebeu, desde o dia 30 de novembro até a sexta-feira (13) à tarde, 79 pessoas feridas nos olhos por conta das guerras, algumas com lesões sérias.

"São várias lesões, a maior parte de uveítes —que são uma inflamação do tecido vascular interno do globo. Se não tratada, pode levar a sequelas visuais, e o tratamento requer um tempo prolongado de algumas semanas para que o paciente fique bem", afirma a oftalmologista Camila Moraes, vice-coordenadora do Departamento de Cirurgia Refrativa e coordenadora do Departamento de Ensino da Fundação Altino Ventura.