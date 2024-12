PMs condenados por morte de estudante em 2008 são presos em SP

O primeiro PM a se entregar foi Claudio Bonifazi Neto, na terça-feira (10). Os demais se apresentaram para cumprir sentença na sexta-feira (13), uma semana após a expedição dos mandados.

Os PMs devem cumprir sentenças entre 14 e 18 anos de prisão por obrigarem dois jovens a beberem tricloroetileno —material usado na fabricação de solventes. Os mandados de prisão contra os policiais haviam sido expedidos na sexta-feira (6) pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Crime já tem 16 anos e condenados nunca haviam sido presos. Os policiais Rafael Vieira Júnior, Edmar Luiz da Silva Marte, Jorge Pereira dos Santos, Carlos Dias Malheiro, Rogério Monteiro da Silva e Cláudio Bonifazi Neto receberam penas por homicídio qualificado e constrangimento ilegal. Marcos Paulo Lopes de Souza, 18, morreu após ingerir o líquido, que era, segundo a polícia, lança-perfume.

O UOL publicou na manhã do dia 6 de dezembro que os PMs condenados nunca haviam sido presos pelos crimes, mas receberam promoção de cargo. Malheiro era tenente, se tornou capitão. Jorge saiu de 3º sargento para 1º. Os demais foram promovidos de soldados para cabo.

Policiais devem cumprir pena em regime fechado. Os seis policiais haviam sido condenados à prisão e perda dos cargos em 2015, quando foram ao júri em primeira instância. No entanto, logo entraram com recursos e continuaram em liberdade até este ano, quando foi julgado último habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). O processo tramitou em segredo de Justiça.

Rafael e Edmar foram condenados a 18 anos de reclusão. Eles foram apontados como os responsáveis por obrigarem os jovens a ingerir a substância. Os demais foram condenados a 14 anos de reclusão, por presenciarem o crime e não fazerem nada.