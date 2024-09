Veja na íntegra como foi o debate UOL/Folha para Prefeitura de SP

Boulos rejeita dobradinha com Marçal, e diz que nunca escondeu posição sobre drogas

Boulos e Marçal se juntaram, ao final do debate, para insistir de Nunes respondesse sobre B.O, mas o candidato do PSOL rejeitou veementemente que tenha havido "dobradinha". "Ele me atacou de toda coisa. Ele quis reeditar uma fake news hoje, quando fez uma insinuação relacionada a uma internação no Hospital do Servidor, onde, de fato, fiquei alguns dias com 19 anos quando enfrentei depressão crônica, e você vem falar em dobradinha? Isso não existe." O candidato do PSOL também disse que nunca escondeu posição sobre uso de drogas. "Se fosse perguntado antes, responderia antes. Quem me conhece sabe."