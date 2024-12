Reforma ministerial vai para o freezer após a cirurgia de Lula

Afirma que "uma coisa é oferecer governabilidade a Lula por mais dois anos, outra bem diferente é fechar com uma candidatura que está condicionada ao fator saúde."

Um operador político do Planalto no Senado avalia que parlamentares e jornalistas superestimam o que está por vir. Nessa versão, o que vem depois do Carnaval não é uma reforma do ministério, mas uma "troca de peças defeituosas."