Pimenta ganha sobrevida, mas demissão deve vir antes de reforma ministerial

Pimenta não confirmou. Ao UOL, o ministro disse apenas que "não comenta conversas com o presidente Lula".

Para o seu lugar, o nome favorito é do marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pela vitoriosa campanha eleitoral de 2022. A menos de dois anos do pleito de 2026, com o projeto já assumido de reeleição de Lula, o perfil técnico e publicitário do baiano agrada ao Planalto. Procurado pelo UOL, ele também não comentou.

Sair da Secom não significa que Pimenta, por quem Lula sempre teve apreço, saia do governo. Aliados e auxiliares aventam diversas possibilidades, que margeiam uma esperada reforma ministerial no ano que vem.

Uma delas seria assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente ocupada por Márcio Macêdo, que, por sua vez, ocuparia um cargo de destaque no PT. Isso passa por um processo de eleições internas em 2025. A pasta é responsável pela interlocução com movimentos sociais.

Outra possibilidade veiculada seria que o ministro, deputado licenciado pelo Rio Grande do Sul, assumisse a liderança do governo na Câmara —hoje ocupada por José Guimarães (PT-CE), que também tem seus interesses na eleição no PT.

Além disso, Guimarães tem sido alvo de críticas por sua atuação no Congresso, onde o governo tem tido dificuldades de articulação e o presidente Lula tem sido obrigado a chamar para si as negociações.