Debate da Globo à Prefeitura de SP: veja como foi o encontro de candidatos

"Pesquisa não é o único parâmetro", disse prefeito

"Nosso tracking é diário. Nosso tracking estamos em primeiro. Na eleição em 2022, ela colocava o Tarcísio atrás do Haddad. (…) Tem algo fundamental que os dados são todos iguais da alta rejeição do Marçal e do Boulos e a minha baixa." No Datafolha divulgado hoje, Nunes aparece empatado tecnicamente com Boulos, que tem 26%, e Marçal -- ele e o prefeito estão empatados com 24%.