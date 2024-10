STF envia para Justiça Federal inquérito contra deputado do PL

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu enviar para a competência da Justiça Federal um inquérito no qual o deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) foi acusado do desvio de R$ 1,8 milhão do Ministério da Agricultura em obras realizadas pela Prefeitura de Zé Doca (MA), comandada por sua irmã, Josinha Cunha (PL). Com isso, ele não será mais processado no STF neste caso.

A decisão acolheu um pedido da defesa de Maranhãozinho, que argumentou que o convênio com o ministério foi assinado antes do mandato de deputado federal. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido e argumentou que as verbas foram liberadas durante o mandato dele na Câmara dos Deputados, graças à sua intervenção junto ao governo federal. Os ministros discordaram do argumento.

O tema do foro privilegiado tem sido marcado por diversas idas e vindas no STF. Atualmente, está valendo o entendimento no qual só devem ser processados no Supremo fatos relacionados ao exercício do mandato.