Lobista preso pela PF contratou filhos de desembargador do TJ de Goiás

Anderson foi preso preventivamente (sem prazo pré-definido para soltura) na última terça-feira (26). Funcionários do STJ e desembargadores desses dois tribunais já foram afastados, mas as provas colhidas também indicam a atuação do grupo no Judiciário de mais um estado.

Os diálogos foram obtidos no celular de Roberto Zampieri, advogado assassinado em Cuiabá no final do ano passado. As mensagens foram compartilhadas com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e com a PF para a investigação de suspeitas de crimes envolvendo magistrados e servidores do Judiciário.

Em 2 de agosto de 2023, Andreson exibe a Zampieri uma troca de mensagens de WhatsApp com o futuro desembargador do TJ de Goiás Wilton Müller Salomão. Na conversa, Müller envia o convite para sua cerimônia de posse.

O lobista o parabeniza e pergunta sobre como seria o jantar de comemoração. "Obrigado queridão. O jantar do dia 19 ainda não está com os convites prontos. Mas será na Casa Lis. E você e a Mirian são meus convidados", escreveu.

Andreson compareceu à posse acompanhado de sua mulher, a advogada Mirian Ribeiro Gonçalves, e compartilhou com Zampieri diversas fotos do evento. Posaram, inclusive, ao lado do novo desembargador.

No dia seguinte, Andreson enviou a Zampieri os dados de dois filhos do desembargador, advogados em Goiânia, para serem contratados em um processo.