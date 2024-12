Feirantes denunciam cobrança de aluguéis por milícia na Ceasa de Brasília

Feirantes que trabalham na Ceasa de Brasília denunciaram às autoridades do Distrito Federal a existência de um esquema de milícia para a cobrança de aluguéis pelos espaços ocupados, com pagamentos para empresas que não são detentoras da concessão pública do governo do DF para explorar o local. O Tribunal de Contas do Distrito Federal também já apontou que a situação de gestão do espaço atualmente é "clandestina".

A concessão está irregular porque a validade do contrato acabou em 2021. Com isso, passou a existir uma espécie de cobrança paralela dos aluguéis, por meio de coação aos feirantes e indicação de diversas empresas para recebimento. Os fatos foram apresentados ao deputado distrital Chico Vigilante (PT), que solicitou providências ao governo do DF.

No ofício enviado ao governo, o deputado relatou que os feirantes realizam pagamentos semanais do aluguel sem ter nenhum contrato firmado nem emissão de recibo e sofrem com aumento arbitrário dos preços.