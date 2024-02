Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante hoje pela Polícia Federal por posse ilegal de arma de fogo.

Os policiais encontraram o armamento durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em operação que atingiu ex-ministros e aliados do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro e apura existência de suposta organização criminosa que tentou dar golpe para mantê-lo no cargo.

Outro lado: O UOL tentou contato com Valdemar, mas não teve retorno. Segundo interlocutores do político, ele alegou à PF que a arma era do seu pai.