Operação contra Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

O The New York Times cita a operação de hoje e relembra outros atos de Bolsonaro. O jornal mencionou os ataques do ex-presidente ao sistema eleitoral, a gestão durante a Covid-19, a falsificação da carteira de vacinação e o recebimento de presentes de alto valor.

O Clarín cita que a estratégia dos investigados buscava ''legitimar uma intervenção militar''. Além disso, o jornal argentino diz que a Polícia Federal suspeita que o grupo de políticos e militares envolvidos faça parte de uma ''organização criminosa''.

A operação de hoje

Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os agentes foram até a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) para recolher seu passaporte. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega. O documento foi entregue.

Moraes determinou apreensão de documento de Bolsonaro e outros alvos da ação por risco de fuga. "Frustrada a consumação do golpe de Estado [...], identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso), como no caso do ex-presidente".