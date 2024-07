Kamala à frente no país em que se pode perder ganhando; quem de fato decide

Pois bem: em 24 horas, Kamala obteve o apoio de todos os governadores democratas que se colocavam como postulantes; teve o nome endossado pelas lideranças do partido nas duas Casas do Congresso; conquistou o número necessário de delegados e arrecadou, sem pedir, aquela montanha formidável de dinheiro. No sistema brasileiro, talvez se estivesse diante de uma ascensão irresistível. Mas, por lá, o busílis é outro.

Numa contagem mais ampla, os Estados ditos "pêndulos", nem democratas nem republicanos inamovíveis, seriam 12, somando 161 dos 538 votos do colégio eleitoral — logo, é preciso obter 270 apoios para vencer. Numa avaliação mais rigorosa, considera-se que são sete as unidades da federação que realmente definem a eleição, a saber — informo o número de delegados de cada um em 2024: Wisconsin (10), Pensilvânia (19), Arizona (11), Michigan (15), Geórgia (16), Nevada (6) e Carolina do Norte (16). No total, 93 votos. Na eleição de 2020, os republicanos só venceram neste último Estado. Neste ano, em pesquisas anteriores ao tsunami de eventos, o democrata só levava em Wisconsin.

Exceção feita a Maine (4) e Nebraska (5), que indicam delegados segundo a proporcionalidade, quem ganha num Estado leva todos os delegados. No pleito de 2020, Biden venceu Trump nas seguintes unidades da federação:

- por 49,5% a 48,8% no Wisconsin (10);

- por 49,8% a 48,9% na Pensilvânia (19);

- por 49,45 a 49,1% no Arizona (11);

- por 50,5% a 47,9% em Michigan (15);

- por 49,5% a 49,2% na Geórgia (16);

- por 50,2% a 47,5¨em Nevada (6);

E perdeu por 50% a 48,6% na Carolina do Norte (15).

Perceberam a distância ínfima? Querem ver como são as coisas? Em 2020, Biden obteve uma montanha de votos a mais (7.050.804) do que Trump. No Colégio Eleitoral, o placar pró-democrata foi de 306 a 232: uma diferença de 74. Os sete estados-pêndulo listados acima somam 92 cadeiras. O atual presidente só perdeu na Carolina do Norte (15). Fosse Biden o candidato à reeleição, dizem as pesquisas, só lhe sobraria desta feita, nesse grupo, o Wisconsin. Os outras 82 poderiam ficar com Trump.

Por que faço essas observações? Vejam a vantagem mínima dos democratas em 2020, em termos percentuais, nos Estados listados. Em termos numéricos, ele obteve as 77 cadeiras em razão de uma vantagem, nesse grupo, de meros 288.167 votos. É visível que o modelo está estupidamente errado.

VOLTO A KAMALA

Os dois pontos percentuais que marcam a liderança de Kamala sobre Trump na pesquisa são importantes, sim, para indicar a mudança de ânimo. Até domingo à tarde, antes de Biden anunciar a desistência, a derrota era a única coisa certa para os democratas. Uma mudança e tanto! Mas reparem como o colégio pode distorcer a realidade. Em 2016, a democrata Hillary Clinton obteve 65.853.516 votos, contra 62.984.825 de Trump -- uma dianteira nas urnas de 2.868.691 votos, mas ela ficou com 227 delegados no Colégio Eleitoral, e ele, com 304: 77 a mais. O republicano venceu em Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte. Juntos, eram 86 delegados.