Goiabinha comunista Tarcísio tem certeza de que não faz pior do que Marçal?

Indago ao governador se ele já assistiu ao filme "Alien". Refiro-me àquele brilhantemente dirigido por Ridley Scott, de 1979, que ganhou um rabicho no título aqui no Brasil: "O Oitavo Passageiro". Fez tanto sucesso que gerou mais três filmes e uma franquia com uma penca de produtos. No original e nas sequências, os monstrengos se apoderam das pessoas, à sua revelia, e saem de suas entranhas de modo assustador. Pergunto: será Marçal um "alien" na relação com o bolsonarismo? Acho que não.

Que o "coach" tenha saído do ventre do "Mito" e de seus seguidores, bem, sobre isso não há a menor dúvida. À diferença das criaturas horripilantes, que em nada se parecem com o seu hospedeiro, Marçal é escarrado a cara do bolsonarismo. Ele diz as mesmas coisas sem sentido, professa os mesmos valores, repete os mesmos mantras, recorre às mesmas imagens, apela aos mesmos insultos, cultua e incita os mesmos reacionarismos. Ele só o faz, dê-se a mão à palmatória, com um pouco mais de talento para a pantomima macabra.

Tarcísio está espantado com o quê?

Alien Imagem: Reprodução

Não foi ele mesmo a se arrepender, depois de ter sido repreendido por Carlucho, por ter dito que votaria nulo se Marçal disputasse o segundo turno com Boulos? Vale dizer: entre um candidato de esquerda, mas que é desse mundo, e uma criatura aparentemente de outro, o governador ficaria com esta. Logo, ele vê traços seus e de sua turma em... Marçal. Sob certas circunstâncias, pois, o Alien pode ser seu aliado.

Tarcísio, é verdade, fez debates civilizados com Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. O agora ministro da Fazenda é um dos homens públicos mais lhanos e educados do país. Expõe ideias com paciência professoral, sem parecer pedante. E evita escalar conflitos. É difícil um embate ríspido com ele. E também o governador, por si, é capaz de falar uma linguagem racional. Mas sabe apelar à irracionalidade com desenvoltura e desfaçatez, não é?