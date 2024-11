CNT-MDA 2: Lula favorito em 26; ideologia declarada e de fato; fator Marçal

CENÁRIO TRÊS

Tarcísio substituindo Bolsonaro

Lula (PT): 35,2%

Pablo Marçal (PRTB): 16,9%

Tarcísio de Freitas (Rep): 15%

Simone Tebet (MDB): 9,5%

Ciro Gomes (PDT): 9,4%

Brancos/Nulos: 9,2%

Indecisos: 4,8%

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

1: Os que votam em Lula na pesquisa estimulada correspondem àqueles que consideram seu governo ótimo ou bom;

2: chama a atenção o bom desempenho de Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento;

3: embora Michelle seja o nome da direita com a maior pontuação, não será candidata à Presidência; a diferença em relação a Lula é de 13,6 pontos;

4: vejam ali Pablo Marçal assombrando a extrema-direita caso decida mesmo se candidatar, como promete -- se é que estará elegível;

5: outro que, parece-me, pode ser descartado dessas listas é Ciro Gomes, ao menos como candidato do PDT;

6: Tarcísio, por enquanto, como diria Bolsonaro, é apenas um líder estadual.

Lula bateria Bolsonaro, se candidato fosse, no Nordeste (27,1% da amostra) por 51% a 22%. No Sudeste (42,8%), haveria empate técnico, com o petista numericamente à frente: 32% a 30%. No Sul (14,6%), a liderança seria do ex-presidente: 46% a 24%; ele também lideraria do Norte-Centro-Oeste (15,5%): 43% a 28%.

Entre os que recebem até dois mínimos (45,9% da amostra), ficariam com Lula 41%; só 27% escolheriam Bolsonaro. Na faixa de dois a cinco mínimos (34.4%), o inelegível obteria 36%, contra 32% do atual presidente. Acima de cinco mínimos (18,3%), o ex bateria o atual por 37% a 29%.

DIREITA E ESQUERDA

A pesquisa também quis saber como os brasileiros se definem ideologicamente. Os que se afirmam de direita cresceram de 30,8% há seis meses para 39,2% agora. Em janeiro, eram 28%. Nada explica esse salto, a não ser a confusão de conceitos. Os que se dizem de esquerda oscilaram de 17,4% em maio para 19,5%. Querem-se de centro-esquerda 4,5%. Seriam 5% os de centro-direita e 8,3% os de centro. Não sabem ou não responderam 23,5%.

Não duvido que as pessoas tenham dado essa resposta. A pesquisa CNT-MDA está entre as que considero sérias. Mas duvido, sim, que boa parte dos respondentes estejam ligando o nome à coisa.