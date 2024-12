Lula está na UTI do Sírio-Libanês-SP, depois de se submeter a craniotomia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se submeteu, no começo desta madrugada, a uma craniotomia para a drenagem de uma hemorragia intracraniana, conforme nota do hospital, divulgada pouco depois das quatro da manhã desta terça no perfil do presidente no Instagram.

Segundo o informe, Lula sentiu dor de cabeça e fez um exame de ressonância magnética na unidade do hospital de Brasília. Constatado o sangramento, foi transferido para São Paulo para fazer a cirurgia, que se deu sem intercorrências, de acordo com a nota.

A craniotomia — que conheço bem porque fiz duas... — consiste na retirada de um pedaço do osso do crânio para acessar o cérebro, drenar abcessos ou para a extração de tumor no próprio crânio, como aconteceu com este escriba em 2006.