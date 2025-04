Bolsonaro não quer só a anistia; segue apostando também na anarquia militar

Eis aí, senhores governadores que compareceram ao palanque da Paulista para coonestar o ato em favor dos golpistas. Um eventual retorno de Bolsonaro ao poder — o que não vai acontecer — faria Trump, na política interna, parecer discípulo de Irmã Dulce... Reitero: isso é o que ele faz sem o poder formal. Não temos o direito de duvidar do que fez com ele nas mãos. Mas, insisto, todos podem deixar a imaginação de lado. Fiquem com as provas. E elas abundam.

O senador Hamilton Mourão, general quatro estrelas da reserva e vice de Bolsonaro, não gostou do ataque aos colegas de farda da ativa e chamou Malafaia de "falastrão":

"O falastrão que assim o fez demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja Honra, Dever e Pátria; a tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias".

Malafaia respondeu, atacou duramente o senador e voltou a ofender os generais do Alto-Comando, crítica endossada, reitere-se, por Bolsonaro. Transcrevo o tuíte conforme escreveu:

"RESPOSTA AO TRAÍRA DO GENERAL MOURÃO

Você nunca foi leal e fiel a quem te promoveu na vida política que o foi o presidente Bolsonaro. Sempre omisso, em cima do muro e fazendo jogo duplo. Não vi você em nenhuma manifestação para defender Bolsonaro e agora na questão da anistia. Você é tão covarde como seus coleguinhas do alto comando (sic). O ministro da defesa de Lula, José Múcio que é civil, mais corajoso que vocês todos. Ele disse:

NÃO EXISTIU GOLPE! Vou repedir mais uma vez. Cambada de frouxos, covardes e omissos. Não honram a farda que vestem. MOURÃO! Você perdeu uma oportunidade de ficar calado. Está apanhando muito nas redes sociais. COVARDE FALASTRÃO!"

Em tempo: Múcio jamais disse que "não existiu golpe". O que o ministro afirmou no Roda Viva está aqui. Não concordo com sua análise, mas é coisa muito distinta do que afirma o pastor. De todo modo, que fique claro: eis a maneira como Bolsonaro, e não apenas Malafaia, enxerga o Alto-Comando. Por que mesmo?

Pois é... Não estou surpreso que Bolsonaro chute o Alto-Comando. No seu governo, demitiu ao menos 11 generais com requintes de desmoralização. Sempre teve, no fim das contas, um desprezo solene pela cúpula da Força que integrou, embora fingisse o contrário. Não se esqueçam: foi chutado do Exército. Leia nesta página o artigo intitulado "Ataque ao Alto-Comando: Bolsonaro odiava elite militar, que o desprezava".

Depois de Bolsonaro endossar o ataque de Malafaia ao Alto-Comando porque este não se coloca contra o Supremo, você acha que Bolsonaro fica mais perto ou mais longe da condenação? Afinal, as provas que há terão de ser lidas e relidas a partir dessa afirmação, que é de sua lavra.