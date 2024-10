Post engana ao dizer que candidata no MA publicou pesquisa eleitoral falsa

A candidata à Prefeitura de Imperatriz (MA) Mariana Carvalho (Republicanos) foi acusada erroneamente de divulgar uma "pesquisa fake" na véspera do segundo turno. Segundo o post enganoso, ela teria divulgado uma pesquisa de setembro, anterior ao primeiro turno, em 26 de outubro. No entanto, o post de Mariana trazia os resultados de pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Ranking naquela mesma data (26 de outubro). O número que estava errado na publicação da política era o de registro da pesquisa, referente a um levantamento realizado em setembro. Ela apagou o post com erro e publicou, minutos depois, um post com o número de registro da pesquisa correto.

Conteúdo investigado: Post afirma que a candidata à Prefeitura de Imperatriz, no Maranhão, Mariana Carvalho (Republicanos) teria divulgado uma pesquisa eleitoral falsa. O conteúdo usa imagem com dados de levantamento publicado por ela e, na legenda, escreve: "Candidata Mariana Carvalho posta pesquisa fake! A pesquisa divulgada está registrada sob número: 03954/2024 no TSE. Pasmem, quando consultada a pesquisa, seu registro foi no dia 17/09/2024 antes do primeiro turno das eleições, será uma tentativa de induzir e enganar o povo de Imperatriz?".

Onde foi publicado: Instagram.