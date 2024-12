Razões que levaram ao déficit nos Correios vão além da 'taxa das blusinhas'

Fabio Gallo Garcia, professor da FGV-SP, reforça que apenas a "taxa das blusinhas" não explica todo o prejuízo da agência postal. "Os Correios têm problemas muito antigos, administrações complicadíssimas do ponto de vista de gestão mesmo", afirmou. Segundo ele, esse cenário é consequência de vários governos, inclusive do atual.

De acordo com o docente, a estrutura ineficiente dos Correios, sem modernização, além do acúmulo das demandas dos próprios funcionários ao longo dos anos, contribuem para o problema financeiro da estatal.

"Os problemas dos Correios, como eu disse, são vários. Isso levou a uma ineficiência, levou uma empresa com literalmente um perfil de déficit, portanto, de prejuízo, e que agora tem que se resolver. O problema da 'taxa das blusinhas' só agravou essa situação. Diga-se que o Correio já devia ter planejado isso, já devia ter considerado isso na sua gestão", destacou Gallo.

Por meio de nota, os Correios afirmaram ao Comprova que as principais causas do resultado acumulado de 2024 vão além da queda nas importações.

De acordo com a agência, as principais razões para o déficit são o recebimento, pela atual gestão, de um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão herdado do governo anterior, a queda de receita devido à falta de reajuste tarifário nos últimos cinco anos e a redução do volume de encomendas internacionais pela entrada em vigor do Programa Remessa Conforme — "que trouxe mais transparência, controle e agilidade para a entrada de encomendas importadas, mas, por outro lado, causou uma queda no fluxo de importações", informou a estatal.

Além disso, a agência disse que sofre as consequências do "processo de sucateamento conduzido pela gestão anterior", que estava privatizando a estatal, e que anunciou um resultado "positivo". Em nota, os Correios atribuem esse saldo positivo do governo anterior a medidas de corte de gastos como fechamento de agências, suspensão de investimentos e retirada de direitos, entre outras.