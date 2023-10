É falso que Lula não entregou flores durante visita ao Museu do Holocausto

O que diz o vídeo

Um homem, com um sotaque estrangeiro, afirma que Lula não entregou flores durante uma visita oficial ao Museu do Holocausto, em Jerusalém, Israel. "Levaram ele para o Museu do Holocausto, e ele se recusou a colocar flores nesse monumento, o que todo mundo faz em uma visita oficial".

Ele também diz que o presidente depositou flores no túmulo de Yasser Arafat, líder palestino morto em 2004. "Só para não danificar as relações de Israel com o Brasil é que ele não foi expulso, mas ele nunca mais vai voltar para cá seguro".

São inseridas no vídeo fotos da bandeira de Israel acompanhadas da frase: "E agora Lula é fake diz ai p povo ??? (sic)".

Por que é falso

A Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal confirmou que a afirmação é falsa. A pasta enviou ao UOL Confere um link de uma foto feita em 2010, no segundo mandato de Lula, em que ele aparece ajoelhado entregando uma coroa de flores no Museu do Holocausto (aqui). A imagem foi feita em 16 de março daquele ano.