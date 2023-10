Lula não cumprimentou chefe do Hamas em foto viral, mas presidente do Irã

O que diz o post?

A postagem compartilha uma foto de Lula cumprimentando o suposto chefe do Hamas, que usa um turbante e tem barba branca.

Sobreposta a imagem está escrito: "Por esta e outras centenas de razões que este homem nunca será meu presidente. Tá aí a ratazana com o chefe do Hamas!!!".

Por que é falso?

A pessoa retratada nas imagens ao lado de Lula não é o líder do Hamas, mas sim o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, com quem o ex-presidente se encontrou em 24 de agosto deste ano (aqui). Já o cargo de líder do Hamas é ocupado por Ismail Haniyeh desde 2017. Veja abaixo a comparação entre as duas pessoas:

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, à esquerda e o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, à direita Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/AFP e Reuters

O encontro bilateral entre Lula e o presidente do Irã ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, durante a mais recente cúpula do Brics. Esse encontro se deu após o anúncio de que o Irã se tornaria um novo membro do bloco (aqui).