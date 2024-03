Neymar não comprou nem é dono de boate flutuante em Dubai

O vídeo mostra uma boate flutuante no meio do mar, com pessoas andando de jet ski em volta e uma balada na parte interna.

Por que é falso

Assessoria de Neymar nega que ele tenha comprado boate no meio do mar. "É realmente lamentável a disseminação de fake news sem responsabilidade, levando os leitores a acreditarem nesse tipo de conteúdo. É preocupante ver que muitas dessas pessoas que consomem essas notícias falsas estão aceitando-as como verdadeiras", disse a assessoria em nota ao UOL Confere.

Barco fica na Tailândia, não em Dubai. Por meio da busca reversa do Google (aqui), é possível chegar a inúmeros resultados que também são falsos. Em um deles (aqui), a postagem aponta que a embarcação fica em Phuket, na Tailândia. Por meio de pesquisa com palavras-chave (aqui), é confirmado que o barco fica na Tailândia e se chama "Yona Floating Beach Club Phuket".

Erro de geografia. O post também erra ao dizer que Dubai fica na Arábia Saudita, quando fica nos Emirados Árabes Unidos.

Boate é de empresário francês e parceiros tailandeses. No site do barco (aqui, em inglês), é dito na aba "sobre nós" que a embarcação tem esse nome por causa da filha do dono (aqui). "YONA Beach é um clube de praia de vários níveis de última geração, idealizado e construído por seu CEO ao longo de seis anos na Tailândia, desde 2016. Recebeu o nome de sua filha, Yona". Ao pesquisar sobre o dono (aqui), uma matéria do "Bangkok Post" diz, sem citar nomes, que o local é de um empresário francês (aqui, em inglês). "O Yona Beach Club pertence a um empresário francês que dirige uma empresa de barcos em Phuket há cerca de dez anos. Ele investiu no negócio em conjunto com parceiros tailandeses".