Extrema direita não venceu as eleições em Portugal; ficou em 3º

Não é verdade que o Chega, partido de extrema direita de Portugal, venceu as eleições. O partido ficou em terceiro lugar no pleito. Quem venceu foi o partido Aliança Democrática, de centro direita.

O que diz o post

Um homem diz "viram o que aconteceu hoje com aquele candidato de Portugal aliado de Bolsonaro que disse que se caso ganhasse Lula não entraria em Portugal?", em seguida ele exibe o vídeo em que o líder do partido Chega, André Ventura, diz "se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal". Por fim, o homem conclui: "pois é, ele ganhou".

Por que é falso

Ao contrário do que diz o homem no vídeo, o partido de André Ventura não venceu as eleições legislativas. O Chega ficou atrás da Aliança Democrática, de centro direita, e do Partido Socialista (veja aqui).