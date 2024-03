Vídeo não mostra MST queimando porcos vivos no Mato Grosso; ação é na China

Por que é falso

Ação foi promovida por fazendeiros na China, e não pelo MST. Uma busca reversa de imagens no Google (aqui) aponta que o vídeo é compartilhado nas redes sociais pelo menos desde 2019. Nas publicações, usuários afirmam que a gravação teria sido feita na China. Já uma busca simples no Google pela frase "porcos queimados vivos na China" em inglês (aqui) exibe como resultado matérias de duas organizações internacionais de proteção animal — a Compassion in World Farming e Kinder World (aqui e aqui) — sobre a matança de porcos na China no mês de dezembro de 2018. As ONGs criticaram o método cruel adotado e classificaram a ação como uma violação das normas internacionais da Organização Mundial da Saúde Animal.

Surto de peste suína africana. Segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, o vírus da peste suína africana foi detectado pela primeira vez no país em 2018 (aqui, em chinês). Na época, a China chegou a abater mais de 200 mil porcos para conter a propagação do vírus, conforme matéria do G1 (aqui). A doença não é contagiosa para os seres humanos, mas financeiramente representou uma ameaça para o mercado suíno da China, que é um dos maiores produtores do mundo.

Esta não é a primeira vez que o vídeo é alvo de desinformação. Em 2020, no início da pandemia de covid-19, as imagens viralizaram nas redes sociais com legendas dizendo que o governo chinês estava matando porcos para se livrar do vírus. A Associated Press desmentiu o boato na época (aqui, em inglês).

O conteúdo também foi checado pelo Verifica Estadão, Agência Lupa, Aos Fatos e Boatos.org.

