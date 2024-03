É feito por IA vídeo falsamente atribuído à CNN sobre Lula e Bolsonaro

Foi possível identificar que se trata de um avatar de um site chamado Vidnoz. A plataforma oferece templates para produção de vídeos gerados por Inteligência Artificial (aqui).

Não existe CNN Britânica. A emissora tem canais em diversos países, como no caso da CNN Brasil, mas não existe uma CNN no Reino Unido (aqui).

Queda de popularidade. Segundo pesquisa Ipec divulgada no dia 8 de março, a avaliação positiva (ótimo e bom) do governo Lula caiu para 33%, o pior índice registrado pelo instituto desde março do ano passado (aqui). Em dezembro, o índice era de 38%.

Viralização: O vídeo desinformativo tinha, até segunda-feira (18), quase 300 mil visualizações, 14,6 mil curtidas e cerca de 400 comentários.

