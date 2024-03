'Estamos aquém do que prometemos', diz Lula sobre queda de popularidade

O presidente Lula (PT) disse, em entrevista ao SBT News, que o governo ainda está "muito aquém" do que prometeu. Pesquisa Ipec divulgada na semana passada mostra que a avaliação do governo caiu para 33%, o pior índice registrado pelo instituto desde março do ano passado.

O que aconteceu

Lula afirmou que não há motivo para receber "100% de popularidade". "Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão do povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que prometemos".

O presidente ressaltou que ainda está começando o segundo ano de mandato. "Nós preparamos a terra, aramos a terra, adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente. Agora, este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos".