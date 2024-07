Reforma tributária não prevê imposto de 25% em compra e venda de imóveis

É falso que a reforma tributária preveja cobrança de 25% de imposto sobre compra e venda de imóveis.

O que diz o post

Uma imagem do presidente Lula é compartilhada com as seguintes frases: "O legal é que se vc vender seu imóvel vc vai ter que paga 25% pro seu sócio. Além do aumento de impostos, governo Lula decidiu que 25% de seu imóvel é de propriedade do governo".

Por que é falso

Taxa não é de 25% e não incide sobre transações entre pessoas físicas. De acordo com o governo federal (leia aqui), nas vendas de imóveis novos por empresas o imposto incidirá sobre o lucro, que é a diferença entre o custo de venda e o valor do terreno (aqui). E a alíquota será de 15,9%. "Se uma empresa comprar um imóvel por R$ 1 milhão e vender por R$ 1,1 milhão, o imposto incidirá com a alíquota reduzida (15,9%) sobre R$ 100 mil, resultando em um imposto de R$ 15,9 mil", explicou o governo em nota.