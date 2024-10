Marçal não declarou voto em Boulos no segundo turno

A publicação termina com a vinheta da abertura da série The Office, o que sugere que poderia se tratar de uma sátira. No entanto, nos comentários do post há registros de usuários que entenderam o vídeo como real.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 90 mil reproduções e mais de 2.000 curtidas.

5 dicas para você não cair em fake news