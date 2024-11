Post tira de contexto fala de Érika Hilton sobre PEC contra escala 6x1

O que diz o post

Postagem que circula no Instagram traz o seguinte texto: "Deputade Érika Hilton confessa que não fez estudo de impactos negativos da PEC que acaba com a escala 6x1".

Logo abaixo, é colocado o vídeo de uma entrevista da deputada à Globonews. Nele, o jornalista Gerson Camarotti pergunta para a parlamentar: "Para pegar esse exemplo: a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto que isso custaria o encarecimento de medicamentos? Porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto?". Na sequência Érika diz: "Camarotti, nós não temos um estudo tão específico como esse dando respostas a essas questões".

Ao final do vídeo, a música Frolic (aqui) e créditos usados como meme: "Directed by ROBERT B WEIDE, Executive producer LARRY DAVID, Executive producer JEFF GARLIN".

Por que é falso

Post usa trecho da entrevista fora de contexto. A declaração de Érika Hilton foi dada ao programa "Em Pauta" da GloboNews em 11 de novembro (aqui). A parlamentar foi entrevistada por cerca de 16 minutos por seis jornalistas - um deles foi Camarotti. Já no começo de sua declaração, após a fala do apresentador Marcelo Cosme, Érika diz que foram consultados "estudos e referências de outros lugares do mundo que têm jornada de trabalhos mais flexíveis". Porém, ela observou que não há estudos específicos que mostrem aumento no preço dos medicamentos por conta de uma possível nova escala de trabalho, que demandaria mais funcionários. "Nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Nós olhamos do mundo de vista do mundo do trabalho e das flexibilidades de outros países e estudos apontaram em relação à produtividade, com relação à economia", disse.