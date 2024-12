Eliane Cantanhêde não disse que Bolsonaro precisa ser preso por ser popular

O que diz o post

O vídeo é compartilhado com comentários da jornalista cortado e tirado de contexto que quando ela diz: "Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular, e ele perdeu as eleições de 2022 por uma diferença muito pequena"

Por que é distorcido

A jornalista comentava o fato de que Bolsonaro teve o passaporte apreendido em fevereiro deste ano. No momento da sua fala, Cantanhêde citava fontes e a apuração sobre uma possível prisão de Bolsonaro, e não uma posição pessoal sua. Ela explicou que a prisão do ex-presidente, segundo as fontes, deveria acontecer, mas não naquele momento.

O que disse Cantanhêde? "Hoje conversei com fontes da área jurídica e tem o seguinte: não está prevista prisão preventiva, nem prisão temporária de Jair Bolsonaro (...) A expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e, depois de denúncia, julgamento e condenação, aí, sim, Bolsonaro preso. Por quê isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, sobre a ação da Justiça e do Alexandre de Moraes, particularmente. E, terceiro, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular, e ele perdeu as eleições de 2022 por uma diferença muito pequena".

Comentário completo está nas redes da GloboNews. Em uma busca por vídeos no Google com os termos "Eliane Cantanhede Bolsonaro preso popular" é possível encontrar o comentário completo da jornalista no Facebook da emissora (aqui e aqui).