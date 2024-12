Post manipula vídeo de Ana Maria Braga e pastor para vender falso remédio

Por que é falso

O conteúdo é manipulado. É possível identificar que se trata de um vídeo manipulado por Inteligência Artificial pelo movimento da cabeça e pela voz mecanizada de Ana Maria Braga e do pastor Lamartine.

Evidências de manipulação. Em uma análise do vídeo pelo site TrueMedia, que auxilia a identificar se o conteúdo é manipulado por Inteligência Artificial, o site indicou que há evidências substanciais de manipulação de voz e rosto no vídeo (veja aqui).

Site detecta manipulação por IA Imagem: Reprodução/TrueMedia

Uso indevido da imagem. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da apresentadora Ana Maria Braga enviou um comunicado em que faz um alerta sobre o uso indevido de sua imagem e voz em anúncios nas redes sociais. "A apresentadora enfatiza que essas publicações são falsas e esclarece que não lançou ou recomenda nenhum produto de beleza ou saúde", afirma. No conteúdo manipulado é possível identificar que a imagem da apresentadora foi retirada da sua participação no podcast Podpah (aqui e abaixo). O UOL tentou contato com o pastor Lamartine via e-mail, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.