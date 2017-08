Embarcação com cerca de 70 pessoas naufraga no Pará; ao menos 10 morrem

xingu230.com Equipes atuam no resgate das vítimas do naufragou no rio Xingu, no Pará

Uma embarcação que transportava cerca de 70 pessoas naufragou no rio Xingu, no Pará, na madrugada desta quarta-feira (23). Pelo menos dez pessoas morreram. O acidente ocorreu em uma área chamada de Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios de Porto Moz e Senador José Porfírio, na região sudoeste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um bebê de 1 ano, uma criança, o comandante da embarcação e outras sete pessoas estão entre os mortos. De acordo com o delegado de Altamira, Elcio de Deus, responsável pela superintendência da região do Xingu, até as 11h, 25 pessoas foram resgatadas com vida.

Os nomes dos mortos e dos demais passageiros ainda não foram divulgados. Até agora, os demais tripulantes da embarcação não foram encontrados.

O barco tem o nome de "Comandante Ribeiro" e saiu do município de Santarém, região oeste do Pará, com escala nas cidades de Monte Alegre e Prainha. O destino final era no município de Vitória do Xingu.

O barco era um dos autorizados pela Marinha a fazer a linha Santarém-Vitória do Xingu. A polícia não soube informar se a embarcação estava regular.

Ainda não se sabe o número exato de pessoas que estavam no barco devido ao embarque e desembarque de passageiros nos municípios de Monte Alegre e Prainha.

O resgate das vítimas do naufrágio está sendo feito por equipes das defesas civis municipais de Belém, Governador José Porfirio e Vitória do Xingu, além do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Ribeirinhos estão cedendo barcos para ajudar no resgate das vítimas do acidente.

As vítimas do naufrágio estão sendo levadas para o hospital municipal de Porto de Moz. Equipes do IML (Instituto Médico Legal) de Altamira estão se deslocando para Porto de Moz para realizar a necropsia e identificação dos corpos no necrotério do hospital local.

A Polícia Civil informou ao UOL que já investiga as causas do naufrágio.

Para facilitar a apuração do caso e o resgate das vítimas, a Segup (Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social) instalou uma sala de situação da Câmara de Vereadores de Porto de Moz.