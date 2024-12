Médico: bala disparada por agente da PRF atravessou crânio de jovem

A bala disparada por agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante abordagem ocorrida na véspera de Natal na Baixada Fluminense, atravessou parte óssea do crânio de Juliana Leite Rangel, afirmou o médico Thiago Resende, diretor do Hospital Adão Pereira Nunes, no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (26). O projétil não ficou alojado. A jovem de 26 anos permanece internada na unidade hospitalar em estado gravíssimo.

Ela recebeu um tiro —que ainda não sabe se foi de fuzil ou um tiro de pistola—, que transfixou a parte óssea do crânio, no lado esquerdo. A bala não pegou no córtex cerebral, que é a parte do cérebro em si, mas o impacto, a energia mecânica da bala fez alguns pontos de sangramento no cérebro. Thiago Resende, diretor de hospital

Juliana levou um tiro na cabeça durante uma operação da PRF realizada na rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias (RJ). Ela seguia para Niterói, onde passaria a ceia de Natal com a família. O pai da menina, que dirigia o veículo, contou que, assim que ouviu a sirene da viatura, deu seta imediatamente indicando que iria encostar o carro, mas que os agentes já foram disparando vários tiros.