Idoso morreu em MG após receber quatro doses de quimioterapia, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que Nilton Santos de Araújo morreu de superdosagem após receber quatro doses de quimioterapia em Belo Horizonte, em agosto deste ano.

O que aconteceu

Enfermeiro aplicou dose quatro vezes maior do que a recomendada. No dia 19 de agosto, um enfermeiro aplicou 8,78 mg do remédio em Nilton Araújo, enquanto a dose recomendada é de 2,29 mg, o que causou a morte do paciente. Segundo a PCMG, o profissional ignorou as identificações individuais das seringas, que estavam destinadas a outros pacientes.

Paciente teve de ser internado após a aplicação de medicamento. Nilton, de 69 anos, apresentou mal-estar e foi atendido duas vezes antes de ser internado e colocado sob respiração mecânica, diz o relatório policial. Entretanto, morreu apenas quatro dias depois da aplicação do remédio.