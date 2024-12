Aeronave que caiu no Amazonas estava proibida de voar; dois morreram

Rodrigo Boer Machado Imagem: Reprodução/ Facebook

Na sexta-feira (20), antes de decolar, Rodrigo falou com a mãe e compartilhou a localização do voo. Segundo os familiares, porém, no mesmo dia o rapaz parou de responder aos contatos dos familiares.

A aeronave também não apresentava plano de voo antes de iniciar a operação e não apareceu no radar dos órgãos de controle. As buscas pelo avião desaparecido também contaram com o apoio das equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e de cães farejadores.