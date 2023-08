Médico sobrevive após capotar carro em acidente causado por abelha no CE

O acidente foi gravado pela câmera de monitoramento de um veículo que vinha no sentido contrário da via. Os ocupantes do carro foram os primeiros a prestar socorro ao médico.

Nas imagens, é possível ver que, por pouco, o carro dirigido por Maylson não atinge outro veículo.

Maylson foi socorrido com vida por uma ambulância a uma Unidade de Pronto Atendimento do município de Aracoiaba, município próximo ao local do acidente.

O motorista perdeu controle do veículo porque uma abelha entrou no carro, informaram testemunhas às equipes de socorro.

O UOL buscou a prefeitura de Acopiara e parentes do médico para saber o estado de saúde dele, mas aguarda retorno sobre o assunto.