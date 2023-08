PE: Viatura da PM entra na contramão, bate em moto e mata grávida e marido

O acidente ocorreu no fim da tarde de ontem enquanto a viatura estava a caminho da Delegacia de Camaragibe para dar andamento a uma ocorrência, segundo a corporação em nota ao UOL.

Gisele Fabíola dos Santos, de 24 anos, e Leandro Marcos, 26, foram socorridos, mas não resistiram e morreram. As identidades foram divulgadas pela TV Globo. A grávida de sete meses passou por consulta médica, acompanhada pelo marido, e ambos voltavam para casa quando ocorreu o acidente. Não há informações que o bebê tenha sobrevivido.

A PM informou que os agentes também receberam atendimento médico e depois "se apresentaram espontaneamente na Diretoria de Polícia Judiciária Militar, que decidiu por abertura de Inquérito Policial Militar". O comando do batalhão também ouvirá os agentes e fará investigação administrativa para apurar as circunstâncias do acidente.

Já a Polícia Civil comunicou apenas que as diligências foram iniciadas para esclarecer o caso. Questionada sobre outras informações da ocorrência, a corporação se limitou a dizer que mais detalhes serão apresentados após a conclusão do inquérito policial.

Uma testemunha, que não quis se identificar, disse à emissora que a polícia não permitiu que ninguém se aproximasse do local do acidente.