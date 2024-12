Princípio de incêndio faz Shopping Tijuca ser evacuado no Rio

Princípio de incêndio no shopping Tijuca, na zona norte do Rio, fez com que o local fosse evacuado no fim da manhã desta quinta-feira (25).

O que aconteceu

Imagens postadas em redes sociais mostram corredor de shopping tomado por fumaça. Fumaça começou em uma loja no segundo piso do estabelecimento por volta das 11h13 (horário de Brasília), segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Lojistas e consumidores foram evacuados do local. De acordo com o Centro de Operações do Rio, rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto foi ocupada por causa do incêndio, o que causou trânsito nas imediações no início da tarde desta quinta-feira (26).