Influenciadora morre após sofrer parada cardíaca em viagem a Gramado (RS)

Na madrugada de hoje, Larissa teve outra parada cardíaca, mas não resistiu e morreu. Os familiares disseram que a estudante de educação física "lutou corajosamente" pela vida durante o período de internação.

Larissa chegou a compartilhar fotos em Gramado em seu perfil no Instagram durante a viagem. Nos stories, ela posou para uma fotografia e escreveu: "Aproveitando cada pedacinho [da viagem]".

A família da jovem, que tinha mais de 24 mil seguidores no Instagram, está pedindo doações para fazer o traslado do corpo de Gramado para Brasília, onde a influenciadora vivia, e arcar com as outras despesas. "Qualquer quantia, por menor que seja, fará a diferença e ajudará a aliviar o fardo financeiro que a família enfrenta durante este período tão desafiador", escreveram os familiares.

Nas redes sociais, a influenciadora costumava compartilhar dicas de saúde e atividade física, incluindo treinos que fazia na academia.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório da influenciadora.