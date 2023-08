Quilombola é morto pela PM na Bahia; população fala em execução

Ele estava "em pé em uma moto" com amigos em uma estrada na frente da comunidade quando foi baleado pela PM, segundo informações do Compir (Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Juazeiro).

Segundo a entidade, o corpo do jovem foi levado pelos policiais e "sumiu por uma hora", sendo encontrado no Hospital Regional de Juazeiro pelos moradores.

Não houve qualquer possibilidade de diálogo, defesa ou anúncio de prisão.

Nota assinada pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Juazeiro

A Polícia Civil da Bahia afirmou que uma morte decorrente de "intervenção de policiais militares" é investigada pela 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro.

Segundo o órgão, o jovem morto "entrou em confronto com os policiais militares" e foi levado pelos PMs ao Hospital Regional após ser baleado. A polícia afirmou que uma arma foi apreendida na ocasião.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia afirmou que a Corregedoria-geral do órgão acompanha as investigações das circunstâncias da morte do jovem.