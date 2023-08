PM amarra e agride homem negro suspeito de furtar chocolate; assista

Outro policial que participa da abordagem se posiciona com o joelho sobre o pescoço do homem. Um deles diz: "Você vai fazer o quê? Você é um merda, você é um merda, é macho pra caralho, vai se foder".

Mesmo algemado, homem é amarrado pelos pés e mãos Imagem: Reprodução

Com o rosto pressionado contra o chão, o homem diz que estava machucado. Mas os policiais respondem: "Cala a boca, cala a boca. Você vai para o hospital". Os PMs, então, suspendem o homem pela blusa e o jogam no porta-malas da viatura antes de dizer: "Você não é malandrão; agora você vai se foder".

Homem é preso apesar das agressões . Durante a audiência de custódia, no dia 20 de julho, o suspeito disse que estava com o rosto machucado porque os policiais "já chegaram agredindo com socos na cabeça e nas costelas", diz a Defensoria Pública na ação.

Fotos no processo mostram o preso com ferimentos no rosto e hematoma em um olho. Ele também contou à juíza sobre a agressão "em uma espécie de pau de arara" [mas sem a barra de ferro entre as mãos e pés], mas a juíza plantonista —que não teve acesso ao vídeo— manteve a prisão do homem.

Policial apoia o joelho sobre o pescoço do homem já rendido Imagem: Reprodução

Juíza mandou soltar

O rapaz foi solto na terça (29) depois que a Defensoria, já em posse das imagens, recorreu à Justiça. Ao analisar o vídeo, a desembargadora Jucimara Esther de Lima alegou abuso policial e mandou soltar o homem. Ela cita a Constituição Federal, "a qual prevê que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante".